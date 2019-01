In Frankreich soll die Polizei mit Gummigeschossen viele Demonstranten der Gelbwestenbewegung verletzt haben.

Eine Website von Aktivisten listet Verletzungen von Demonstranten auf. Darunter sind Fälle, in denen Menschen durch die Gummigeschosse angeblich ein Auge verloren haben, außerdem gebe es Kiefer-, Schienbein- und andere Brüche. Ein Demonstrant lag zeitweise im Koma, nachdem er am Kopf getroffen worden war.



Die Regierung gibt an, die Geschosse würden nur dann eingesetzt, wenn sich Polizisten nicht anders verteidigen könnten. Innenstaatssekretär Nunez erklärte, ohne die Waffen wären womöglich Polizisten gelyncht worden. Seit Anfang der Gelbwestenproteste sind nach offiziellen Angaben 3.000 Menschen verletzt worden, etwa ein Drittel davon Sicherheitskräfte.