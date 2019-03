Trotz eines Demonstrationsverbots der französischen Regierung sind gestern wieder zehntausende Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung auf die Straße gegangen.

Innenminister Castaner gab ihre Zahl mit 40.500 an, davon 5.000 allein in Paris. Schwere Ausschreitungen wie am vergangenen Samstag seien ausgeblieben, sagte er. Dennoch seien im ganzen Land mehr als 230 Menschen festgenommen worden.



Die Behörden hatten diesmal bestimmte Bereiche und Orte komplett für die Demonstranten gesperrt, darunter die Champs-Élysées und die Innenstädte von Toulouse und Nizza. Erstmals waren auch Anti-Terror-Einheiten der Armee im Einsatz, um wichtige Gebäude zu schützen.