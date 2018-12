In Frankreich beteiligen sich nach Angaben der Regierung bislang landesweit 31.000 Menschen an neuen Protesten der Gelben Westen.

In verschiedenen Städten wurden insgesamt 700 Menschen vorläufig festgenommen, die meisten von ihnen in Paris. Dort hatte die Polizei am Vormittag Tränengas eingesetzt. Ihren Angaben zufolge versuchten Randalierer, Absperrungen zu überwinden und zum Amtssitz von Präsident Macron zu gelangen. Viele seien bewaffnet gewesen, etwa mit Hämmern und Baseballschlägern. Reportern zufolge wurden Knallkörper und andere Gegenstände auf Polizisten geworfen. In verschiedenen Regionen Frankreichs blockierten Demonstranten auch heute Autobahnen und Mautstellen.



In der belgischen Hauptstadt Brüssel demonstrierten ebenfalls Menschen in gelben Westen. Bei Kontrollen nahm die Polizei 70 Personen vorläufig fest.