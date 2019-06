In Paris haben hunderte Vertreter der Gelbwesten-Bewegung gegen Gewalt durch Polizeibeamte protestiert.

Mehrere Teilnehmer gaben an, bei einer der Demonstrationen seit Beginn der Bewegung im vergangenen November schwer verletzt worden zu sein. Auf Schildern standen Sätze wie "Ich habe mein Augenlicht verloren", zudem wurden Bilder von verletzten Menschen gezeigt. Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten vor allem der Einsatz von Gummigeschossen durch Polizisten kritisiert.



Auch Demonstranten der Gelbwesten standen wegen Ausschreitungen in der Kritik. Das französische Innenministerium schätzt, dass seit Beginn der Proteste im vergangenen November knapp 2.500 Demonstranten und rund 1.800 Polizisten verletzt wurden. In mehr als 170 Fällen seien Untersuchungen eingeleitet worden, berichtet der Guardian.