Gelbwesten-Protest Paris: Fest oder Festung?

Wieder mal liegt ein Wochenende der Gewalt und Randale hinter Paris. Bei Protesten sogenannter Gelbwesten sind eine Bank in Brand gesetzt und mehrere Geschäfte geplündert worden. So kann es nicht weitergehen, meint Barbara Kostolnik in ihrem Kommentar.

Von Barbara Kostolnik