In Paris ist die Polizei mit Tränengas gegen Demonstrationen der regierungskritischen Gelbwesten-Bewegung vorgegangen.

Nach Angaben der Polizei wurden mehr als 270 Menschen in Gewahrsam genommen. Sie hätten versucht, Absperrungen zu überwinden, um zum Amtssitz von Präsident Macron zu gelangen. Viele seien bewaffnet gewesen, etwa mit Hämmern und Baseballschlägern. Die Zahl der Demonstranten auf den Champs-Elysées wird mit 1.500 angegeben. Augenzeugen berichten, Polizisten hätten Demonstranten in anderen französischen Städten daran gehindert, in Züge nach Paris einzusteigen. Innenminister Castaner erklärte, das Ziel sei es, friedliche Demonstranten und Randalierer voneinander zu trennen. Die teils gewalttätigen Proteste dauern seit vier Wochen an. Sie richten sich gegen hohe Lebenshaltungskosten und die Steuerpolitik der Regierung Macron.



In der belgischen Hauptstadt Brüssel demonstrierten ebenfalls Menschen in gelben Westen. Bei Kontrollen nahm die Polizei 70 Personen vorläufig fest. Das Europaviertel wurde abgeriegelt. Die Behörden betonten, es handele sich um ein präventives Vorgehen. Gewalt habe es bislang nicht gegeben.