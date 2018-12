In Frankreich ist es zu neuen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Teilnehmern der Gelbwesten-Proteste gekommen.

Nahe den Champs-Elysées in Paris setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein, die versuchten, Absperrungen zu umgehen und den Präsidentenpalast zu erreichen. Reportern zufolge wurden die Beamten unter anderem mit Knallkörpern beworfen. Nach Regierungsangaben wurden hunderte Menschen vorläufig festgenommen oder in Gewahrsam genommen.



Den Angaben zufolge sind in ganz Frankreich heute 89.000 Polizisten im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern. Vor einer Woche waren Autos angezündet, Schaufenster eingeschlagen und in Paris der Triumphbogen beschädigt worden. In der Hauptstadt blieben viele Läden und Sehenswürdigkeiten geschlossen.