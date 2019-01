Bei den erneuten Protesten der Gelbwesten-Bewegung in Paris hat die französische Polizei 35 Verdächtige in Gewahrsam genommen.

Ein Polizist wurde durch Schläge verletzt, die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften war es zu gewalttätigen Zusammenstößen gekommen. Einige Demonstranten warfen Flaschen und Steine auf Polizisten und zündeten Barrikaden an. Präsident Macron sprach von extremer Gewalt und rief zur Mäßigung auf.



Allein in Paris gingen am achten Samstag in Folge etwa 3.500 Menschen auf die Straße; landesweit waren es etwa 50.000 Anhänger der "Gelbwesten". Bei Ausschreitungen im ostfranzösischen Dijon wurden zwei Polizisten verletzt und 25 Verdächtige vorläufig festgenommen.