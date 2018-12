Als Reaktion auf die Proteste der sogenannten "Gelbwesten" will die französische Regierung offenbar die geplante Erhöhung der Steuer auf Diesel und Benzin auf Eis legen.

Wie mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise in Paris berichten, wird Premierminister Philippe noch heute die "Aussetzung" der Steuererhöhung um mehrere Monate bekanntgeben. Er will demnach noch weitere Schritte zur Entspannung des Konflikts verkünden. Den Angaben zufolge wird sich Philippe vor den Abgeordneten von Präsident Macrons Partei "La République en Marche" in der Nationalversammlung äußern.



Nach einem Krisentreffen von Macron, Philippe und mehreren Ministern im Elysée-Palast war bereits gestern Abend verlautet, der Premierminister wolle rasch "Maßnahmen" verkünden. Damit solle ermöglicht werden, dass eine geplante dreimonatige Gesprächsphase mit der Protestbewegung geregelt ablaufen könne.