Die "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich will bei Demonstrationen in mehreren französischen Städten an die Menschen erinnern, die im Laufe der Proteste verletzt worden sind.

Französischen Medienberichten zufolge ist in mehreren Städten ein "Marsch in weiß" geplant. Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, werden zu der Hauptkundgebung im südfranzösischen Valence tausende Menschen erwartet. Auch in Paris und anderen Städten sind Proteste angekündigt.



Gestern hatte der Pariser Staatsrat, das oberste Verwaltungsgericht, entschieden, dass die französische Polizei bei den "Gelbwesten"-Protesten weiterhin Gummigeschosse einsetzen darf. Das Gewaltrisiko bei den Demonstrationen mache den Einsatz der Hartgummi-Munition notwendig. Der Staatsrat gab damit der Auffassung der Regierung Recht und wies eine Beschwerde der Menschenrechtsliga LDH und der Gewerkschaft CGT ab. Beide hatten die Geschosse als gefährlich bezeichnet.



Nach Angaben des französischen Innenministeriums feuerte die Polizei seit Beginn der Proteste mehr als 9.200 Gummigeschosse auf die Demonstranten. Kritiker werfen den Beamten vor, direkt auf die Köpfe der Menschen zu zielen, obwohl dies den Vorschriften widerspricht.



Gegen von "Gelbwesten" ausgehende Gewalt gab es Ende Januar Proteste in Frankreich. Viele Teilnehmer gingen mit roten Schals auf die Straße, um ein Zeichen gegen Ausschreitungen bei den Protesten und für die Institutionen der Republik zu setzen.