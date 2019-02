Der Europarat hat das Vorgehen französischer Sicherheitskräfte während Demonstrationen der sogenannten Gelbwesten kritisiert.

Die Menschenrechtskommissarin des Gremiums, Mijatovic, forderte angesichts zahlreicher Verletzter ein vorläufiges Verbot von Hartgummigeschossen. In einer schriftlichen Stellungnahme stellte sie in Frage, ob die Methoden der Sicherheitskräfte in Einklang mit den Menschenrechten stünden. Laut Europarat wurden mindestens 2.060 Anhänger der Gelbwesten verletzt. Zudem würden häufig Menschen festgenommen, die sich keines Vergehens schuldig gemacht hätten. Dies stelle einen schweren Eingriff in das Versammlungsrecht dar.



Die Protestbewegung in Frankreich demonstriert seit November 2018 jedes Wochenende gegen die Politik von Präsident Macron.