Frankreich hat aufgrund der für morgen angekündigten Proteste der sogenannten Gelbwesten seine Sicherheitsmaßnahmen erneut verschärft.

In Paris bleiben zahlreiche Touristenattraktionen geschlossen. Nach Angaben der französischen Behörde für Nationaldenkmäler sollen unter anderem der Eiffelturm, das Pantheon und der Louvre für Besucher gesperrt werden. Laut Polizei wurden zudem 14 Zonen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko identifiziert, die geräumt würden. So soll eine erneute Eskalation der Gewalt verhindert werden. Allein in Paris sind laut Innenminister Philippe etwa 8.000 Polizisten im Einsatz. Landesweit seien rund 89.000 Sicherheitskräfte mobilisiert worden.



Gestern waren in ganz Frankreich Schüler auf die Straße gegangen. Dabei kam es zu Ausschreitungen und Hunderten Festnahmen. Staatschef Macron will sich erst Anfang kommender Woche zu den Vorfällen äußern.