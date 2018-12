Die französische Nationalversammlung hat eine Sonderprämie für Polizisten beschlossen, die im Rahmen der Gelbwesten-Proteste im Einsatz waren.

Im Entwurf des Haushaltsplans sind nun insgesamt rund 33 Millionen Euro für 110.000 Beamte vorgesehen, also 300 Euro pro Polizistin oder Polizist. Zur Begründung hieß es, Präsident Macron wolle auf das außergewöhnliche Engagement der Beamten in einer beispiellosen Situation reagieren. Der Beschluss der Abgeordneten kam nach der Ankündigung mehrerer Polizeigewerkschaften, streiken zu wollen. Dabei ging es unter anderem um unbezahlte Überstunden.



Die französische Regierung berät im Laufe des Tages auch über die Zugeständnisse Macrons gegenüber den sogenannten Gelbwesten. Er hatte in der vergangenen Woche mehrere Sofortmaßnahmen in der Sozialpolitik versprochen.