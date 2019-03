In Paris ist es bei einer weiteren Demonstration der Gelbwesten-Bewegung zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.

Einige Teilnehmer warfen Rauchbomben und Pflastersteine auf die Polizisten, die daraufhin Wasserwerfer einsetzten. Rund 20 Personen wurden festgenommen. An der Einkaufstraße Champs-Elysées warfen Demonstranten Schaufensterscheiben ein und plünderten Geschäfte. Nach einer Brandstiftung in einer Bankfiliale ging ein Wohnhaus in Flammen auf. Eine Mutter und ihr Kind wurden von der Feuerwehr gerettet.