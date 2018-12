In Frankreich haben landesweit deutlich weniger Anhänger der sogenannten Gelbwesten protestiert als noch vor einer Woche.

Nach Angaben des Innenministeriums gingen heute mehr als 33.000 Menschen auf die Straße, vergangenen Samstag waren es 77.000. In Paris wurden bis zum Nachmittag rund 90 Personen festgenommen, die Woche zuvor waren es Hunderte. Damals kam es in der französischen Hauptstadt zu gewaltsamen Zusammenstößen. Die Polizei war mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen, die Autos in Brand setzten und Geschäfte verwüsteten. Staatspräsident Macron hatte als Reaktion auf die Proteste unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns verkündet.