Nach den massiven Ausschreitungen bei den gestrigen Gelbwesten-Protesten hat der französische Präsident Macron weitere Maßnahmen gegen Gewaltexzesse angekündigt.

Bei einem Besuch im Krisenstab des Innenministeriums in Paris sagte Macron, die Gewalt bei den Protesten hätte gezeigt, dass die bisher getroffenen Maßnahmen nicht ausreichten. Auf Twitter beschuldigte Macron die Randalierer, Todesfälle in Kauf genommen zu haben. Premierminister Philippe stellte klar, wer solche Taten verteidige oder dazu ermutige, mache sich zum Komplizen.



In Paris hatten einige Demonstranten auf den Champs-Elysées Schaufensterscheiben eingeworfen und Geschäfte geplündert. Eine Bankfiliale wurde in Brand gesetzt, so dass auch das Wohnhaus darüber in Flammen aufging. Dabei wurden 11 Menschen verletzt. Außerdem warfen Teilnehmer Rauchbomben und Pflastersteine auf Polizisten.