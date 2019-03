Frankreichs Präsident Macron hat einen Einsatz der Anti-Terror-Kräfte der Armee bei den Protesten der "Gelbwesten" am kommenden Samstag angeordnet.

Wie ein Regierungssprecher nach einer Kabinettssitzung in Paris mitteilte, sollen Elitesoldaten öffentliche Gebäude, Synagogen, Flughäfen, Bahnhöfe und Touristenattraktionen sichern. Die Polizei könne sich dadurch auf die Sicherung der öffentlichen Ordnung konzentrieren. In Nizza will die Regierung am Samstag Demonstrationen der Gelbwesten verbieten. Das teilte Bürgermeister Estrosi mit. Am Sonntag ist der chinesische Präsident Xi zu Gast in der Stadt an der französischen Mittelmeerküste.