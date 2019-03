Der französische Premierminister Philippe hat die Ausschreitungen am Rande der heutigen Gelbwesten-Proteste verurteilt.

Er sagte, wer solche Taten verteidige oder dazu ermutige, mache sich zum Komplizen. Gewalt sei inakzeptabel. - In Paris hatten einige Demonstranten auf den Champs-Elysées Schaufensterscheiben eingeworfen und Geschäfte geplündert. Eine Bankfiliale wurde in Brand gesetzt, so dass auch das Wohnhaus darüber in Flammen aufging. Außerdem warfen Teilnehmer Rauchbomben und Pflastersteine auf die Polizei, die daraufhin Wasserwerfer einsetzte. Rund 100 Personen wurden festgenommen.