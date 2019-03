Trotz eines Demonstrationsverbots der französischen Regierung sind in mehreren Städten des Landes Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung auf die Straße gegangen.

In Paris und Nizza wurden nach Angaben der Polizei mehr als 30 Menschen festgenommen. Bei Kundgebungen am vergangenen Samstag war es zu gewaltsamen Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Deswegen hatten die Behörden Demonstrationen an mehreren Orten untersagt - unter anderem am Pariser Triumphbogen, auf den Champs-Elysées und in den Innenstädten von Toulouse und Nizza.



Zudem ordnete Präsident Macron erstmals den Einsatz der Anti-Terror-Einheit der Armee an, um wichtige Gebäude zu schützen.