In Paris haben sich hunderte Anhänger der sogenannten "Gelbwesten"-Bewegung zu Protesten versammelt. Nach Angaben der Polizeipräfektur wurden mindestens 90 Menschen vorläufig festgenommen und Demonstrationsverbote durchgesetzt.

Einige der Festgenommenen hätten Hämmer und Benzinkanister mit sich geführt, erklärte die Polizei. In der Nähe der Champs-Elysées setzte die Polizei Tränengas ein. Für den Boulevard gilt ein Demonstrationsverbot. Auch Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge standen bereit.



Polizisten in Uniform und in Zivil kontrollierten zahlreiche Menschen. Sie schritten ein, als Gruppen von Menschen versuchten, einen nicht genehmigten Demonstrationszug zu bilden.



Am Nachmittag finden in der französischen Hauptstadt außerdem eine große Kundgebung für den Klimaschutz und Proteste gegen die Rentenreform statt. Vertreter der Gelbwesten riefen dazu auf, sich den Klimaschützern anzuschließen. Rund 7.500 Polizisten sind im Einsatz.