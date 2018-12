Bei den Protesten gegen die Reformpolitik der französischen Regierung ist es in Paris erneut zu Gewalt gekommen.

Demonstranten setzten auf dem Boulevard Champs Elysees ein Dutzend Fahrzeuge in Brand, errichteten Barrikaden und randalierten. Außerdem soll ein Gebäude in der Nähe des Arc de Triomphe brennen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Blendgranaten ein. Mindestens 90 Personen wurden verletzt. Es gab mehr als 260 Festnahmen. Viele Geschäfte schlossen ihre Türen, darunter die Kaufhäuser Lafayette und Printemps. Zahlreiche Metro-Stationen wurden wegen der Unruhen geschlossen.



Landesweit beteiligten sich laut der Regierung 75.000 Demonstranten an Protesten, davon rund 5.000 in Paris. Die "Gelbwesten" fordern unter anderem Steuersenkungen sowie eine Anhebung von Mindestlohn und Renten. Präsident Macron hat zugesagt, die umstrittene Ökosteuer auf Diesel anzupassen. Das geht den Aktivisten aber nicht weit genug.