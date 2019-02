US-Präsident Trump hat die Erklärung des Nationalen Notstands unterzeichnet.

Darin heißt es unter anderem, die aktuelle Situation an der Grenze zu Mexiko bedeute eine humanitäre Krise. Diese bedrohe zentrale Interessen der nationalen Sicherheit. Trump informierte darüber auch den US-Kongress. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die demokratische Politikerin Pelosi, sprach von Machtmissbrauch und kündigte rechtliche Schritte an.



Der Präsident will mit dem Notstand den Kongress umgehen und das Geld für den Bau einer Mauer aus anderen Töpfen umwidmen - vor allem aus dem Budget des Verteidigungsministeriums. Insgesamt stehen Trump dadurch nach Angaben des Weißen Hauses rund acht Milliarden Dollar zur Verfügung.



Zudem unterzeichnete er den Kompromiss im Haushaltsstreit, um einen erneuten Regierungsstillstand zu verhindern. Das Gesetz sieht 1,4 Milliarden Dollar für die Befestigung der Grenze vor; Trump hatte ursprünglich 5,7 Milliarden gefordert.