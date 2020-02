In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich der Goldpreis oft gegenläufig zu den Aktienkursen. Das Edelmetall kann deshalb durchaus zur Stabilisierung des eigenen Anlagedepots beitragen. Auch die Stiftung Warentest sieht in Gold eine sinnvolle Ergänzung der Vermögensanlage, allerdings sollte der Depotanteil nicht höher als rund 10 Prozent sein, rät Roland Aulitzky. Denn auch Gold unterliege stets starken Schwankungen.

"Das bedeutet schon, dass 40 bis 50 Prozent von einem Anlagebetrag zwischenzeitlich weg sein können. Deshalb sollte die Goldanlage ähnlich gesehen werden wie eine Aktienanlage. Für langfristige Zwecke ist das in Ordnung, aber eben nicht als Ersatz für sichere Geldanlagen."

Kleine Maßeinheiten - hoher Preis

Es gibt Goldbarren und Standardmünzen, ebenso das Investment in börsengehandelte Rohstoffe oder Gold-Sparpläne. Wer das Edelmetall sozusagen in seinen Händen halten will, sollte aber beachten, dass kleine Maßeinheiten unverhältnismäßig teuer sind. Die am meisten verbreitete Gewichtseinheit ist die Feinunze - Banken und Händler berechnen hier derzeit einen Aufschlag von rund vier Prozent auf den aktuellen Goldpreis. Kleinere Gewichtseinheiten - beispielsweise ein Ein-Gramm-Barren - eigenen sich hingegen nicht zum Kauf.

"Weil eben die Herstellungskosten in keinem Verhältnis zu Preis stehen. Bei sehr kleinen Einheiten hat man durchaus Aufschläge von 20 bis 30 Prozent."

Wer auf physischen Goldbesitz weniger Wert legt, sollte eine ETC-Anlage erwägen, also eine Anlage in Börsenzertifikate für Rohstoffe. Ähnlich wie bei einem Indexfonds im Aktienbereich bilden ETC den Goldpreis ab. Theoretisch bestehe zwar das Risiko einer Insolvenz des Herausgebers, so Roland Aulitzky, doch sei dies in der Praxis äußerst gering.

"Die Gold-ETC sind die preiswerteste Möglichkeit der Goldanlage. Beispielsweise beim bekanntesten Produkt - "Xetra-Gold" - sind die Kaufaufschläge minimal und auch die jährlichen Kosten sind sehr gering."

Gold-ETC für ein gutes Mischverhältnis

Da sich Gold-ETC relativ einfach handeln lassen, eignet sich ein solches Investment gut für Anleger, die ein bestimmtes Mischverhältnis im Depot haben wollen, so die Warentester.

Untersucht wurden auch Gold-Sparpläne. Hier können die Anleger ebenso zwischen einer Wertpapieranlage in Gold ETC oder auch in dingliches Edelmetall wählen. Vorteil: Da bei einem Sparplan regelmäßig eingezahlt wird, müssen Anleger weniger auf das richtige Timing achten. Doch auch hier gilt: Wer über einen Sparplan direkt Gold kauft, muss mit deutlichen Aufschlägen rechnen. Roland Aulitzky:

"Neben relativ hohen Kaufaufschlägen auch Einstiegs- und Verwahrgebühren. In diesem Markt gibt es aber auch unzählige Anbieter, viele davon haben in der Untersuchung unsere Fragen ignoriert oder die Mitarbeit verweigert - hier sind die Kosten oft intransparent. Da sollte man extrem vorsichtig sein."

Fazit der Stiftung Warentest: Wegen der teils hohen Nebenkosten glänzt nicht jede Goldanlage. Allerdings gilt beim Goldinvestment oft ein steuerlicher Vorteil. Denn der Goldkauf ist von der Mehrwertsteuer befreit. Liegt zwischen Kauf und Verkauf mehr als ein Jahr bleiben auch die Kursgewinne steuerfrei. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes gilt dies auch für Anlagen in Xetra-Gold. Ob dies grundsätzlich auch für andere Gold-ETC gilt, ist juristisch hingegen noch offen.