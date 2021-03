Wegen der Schließung der Bremer Greensill Bank durch die Finanzaufsicht könnten zahlreiche deutsche Kommunen hohe Geldsummen verlieren.

Der Erzgebirgskreis in Sachsen beispielsweise bangt um eine Geldanlage von fünf Millionen Euro, wie das Landratsamt mitteilte. Die Summe sei am 14. Februar 2020 mit einer Laufzeit bis 28. Oktober 2021 und einer Verzinsung von 0,15 Prozent angelegt worden. Die Bank habe zu dem Zeitpunkt eine solide Bewertung gehabt. Bei der Stadt Monheim am Rhein geht es Medienberichten zufolge um 38 Millionen Euro, im hessischen Eschborn um 35 Millionen Euro. Auch das Bundesland Thüringen ist betroffen. Dort sind laut Finanzministerium Geldanlage in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro gefährdert.



Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hatte Anfang März ein Moratorium über die Greensill Bank angeordnet und sie damit für den Kundenverkehr geschlossen. Die Finanzaufsicht begründete diesen Schritt mit einer "drohenden Überschuldung" der Bank. Nach eigenen Angaben erwartet die Bafin in Kürze eine Entscheidung, wie es mit der Bank weitergeht.



Die Greensill Bank ist ein deutscher Ableger des gleichnamigen britischen Finanzinstituts, das in Schieflage geraten ist. Während Einlagen von Sparern bis 100.000 Euro im Rahmen der gesetzlichen Einlagenversicherung abgesichert sind, gilt das für Einlagen von Kommunen seit einigen Jahren nicht mehr.

