Der heutige Warnstreik der Geldboten hat nach Ansicht von Banken und Handel kaum Auswirkungen auf die Bargeldversorgung in Deutschland.

Es könne zu punktuellen Einschränkungen an den Geldautomaten kommen, teilten der Handelsverband Deutschland und die Deutsche Kreditwirtschaft mit. Die Gewerkschaft Verdi hatte angesichts der festgefahrenen Tarifrunde für heute zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In der Branche der Geld- und Wertdienste gibt es 12.000 Beschäftigte. Die Tarifverhandlungen sollen morgen in Berlin fortgesetzt werden. Verdi verlangt eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro pro Monat.