Das Welternährungsprogramm muss aus Geldmangel seine Hilfe für den Jemen zusammenkürzen - trotz der humanitären Krise im Land.

Eine Sprecherin der Organisation erklärte, der Einsatz in dem Bürgerkriegsland leide unter einer kritischen Finanzierungslücke. Daher habe man keine andere Wahl, als die Hilfen um die Hälfte zu reduzieren. Demnach sollen notleidende Familien von Mitte April an nicht mehr monatlich, sondern nur noch alle zwei Monate Unterstützung erhalten.



Im Jemen herrscht seit mehr als fünf Jahren ein Bürgerkrieg zwischen den vom Iran unterstützten Huthi-Rebllen und der international anerkannten Regierung, hinter der unter anderem Saudi-Arabien steht. Der Konflikt hat in dem bitterarmen Land im Süden der arabischen Halbinsel einen humanitären Notstand ausgelöst. Etwa 24 Millionen Menschen sind dort nach UNO-Angaben auf Hilfe angewiesen. Das sind rund 80 Prozent der Bevölkerung.