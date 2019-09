Sparer in Deutschland sollen nach Vorstellung des CSU-Vorsitzenden Söder Strafzinsen auf ihre Sparguthaben steuerlich absetzen können.

Entsprechend äußerte sich der bayerische Ministerpräsident in der Zeitung "Bild am Sonntag". Die beste Lösung wäre allerdings ein gesetzliches Verbot von Negativzinsen. Diese dürften nicht einfach achselzuckend hingenommen werden, betonte Söder. Da gehe es um kleine Sparvermögen hart arbeitender Leute.



Die Europäische Zentralbank hatte die Strafzinsen für Kreditinstitute angehoben. Dies ließ die Sorge wachsen, Banken könnten die Kosten an die Sparer weiterreichen.