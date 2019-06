Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat Italien für seine neuen Regeln zur Strafbarkeit von Seenotrettung kritisiert.

Der Vertreter des UNHCR in Deutschland, Bartsch, sagte, wenn der Zugang zu sicheren Häfen in einem bestimmten Land kriminalisiert werde, erschüttere dies das gesamte System der Seenotrettung.



Die italienische Regierung hatte gestern ein Dekret verabschiedet, das die Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer für Hilfsorganisationen unter Strafe stellt. Private Schiffe, die unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer fahren, müssen demnach bis zu 50.000 Euro Strafe zahlen. Italien begründet den Schritt mit der Sicherheit des Landes.