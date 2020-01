Die Bundesregierung will entschlossener gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vorgehen.

Dafür legte das federführende Finanzministerium heute einen Maßnahmenkatalog vor. Demnach sollen die Behörden in Deutschland enger zusammenarbeiten, damit die Strafverfolgung effektiver wird. Außerdem soll - wie schon bekannt - die

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen einen besseren Zugriff auf die Daten anderer Ermittlungsbehörden bekommen. Es ist zudem geplant, die Immobilienbranche stärker in die Pflicht zu nehmen.



In Deutschland ist seit Anfang des Jahres bereits ein neues Geldwäschegesetz in Kraft. Das Bundesfinanzministerium will sich auf EU-Ebene allerdings dafür einsetzen, dass die Regelungen einheitlicher werden.