Fest steht: Internationale Großbanken sind nach bisherigem Informationsstand aus den FinCen-Dokumenten ihrer Sorgfaltspflicht mehr schlecht als recht nachgekommen. Denn man sollte annehmen, dass Banken verdächtige Überweisungen und Geschäfte sofort den Behörden melden, wenn sie den Verdacht haben. Im Durchschnitt, so fördern die Papiere zu Tage, hat das bei den Instituten fast ein halbes Jahr gedauert, im Extremfall sogar mehrere Jahre.

Moralisch nicht vertretbar

Man muss kein Bankenkritiker sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass hier in vielen Fällen die lukrativen Finanzgeschäfte wohl noch eine Zeit lang laufen sollten, um möglichst hohe Profite daraus zu schlagen. Und das erklärt denn auch, warum Banken selbst dann noch und wissentlich mit mutmaßlich kriminellen Kunden paktierten, als Behörden in den USA oder Großbritannien längst Strafen und Sanktionen verhängt hatten.

Das alles ist schlicht moralisch nicht vertretbar und wirft einmal mehr kein gutes Licht auf die Branche. Vielen ihrer Vertreter kann man nahezu alle Schweinereien zutrauen. Und in der Vergangenheit hat sich in dieser Disziplin bekanntlich die Deutsche Bank immer besonders hervorgetan.

Es wäre allerdings zu früh, sie nun an den Pranger zu stellen. Denn zunächst einmal sagen die Bank und das Bundesfinanzmnisterium, es handele sich bei den nun in Augenschein genommenen Geschäften um vergangene und abgearbeitete Fälle. Hier müssten belastbare Belege her, dass es bislang unbekannte und insofern neue Fälle sind.

Aber ungut ist allemal, dass Konzernchef Christian Sewing ab 2013 Chef der Abteilung Innere Revision gewesen ist. Die prüfte Geschäfte des Ablegers in Russland, ohne Auffälligkeiten zu finden. 2017 musste die Bank dafür wegen mutmaßlicher Geldwäsche in einem Vergleich 600 Millionen Dollar an Behörden in den USA und Großbritannien bezahlen. Ein internes Schreiben der Bank, dass im Rahmen der Analyse der FinCen Papiere aufgetaucht ist, legt nun nahe, dass die Ausmaße dieser Russland-Geldwäschegeschäfte größer waren als bislang angenommen. Das würde Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing kompromittieren.

Weit verbreitete Praxis in der Branche

Jedenfalls steht fest, dass die Tatsache, dass der lasche Umgang mit solchen Geschäften Jahrelang möglich war und vielleicht noch ist, dass es sich um eine weit verbreitete Praxis in der Bankenbranche handelt.

Deswegen sind die Enthüllungen vor allem auch ein Armutszeugnis für den Gesetzgeber. Gefragt sind schärfere Gesetze – und zwar europäisch koordiniert -, die Vergehen oder mangelnde Geldwäscheprävention nicht mehr lukrativ sein lassen.

Wenn es um Milliardensummen sind, müssen die Strafen entsprechend ausfallen und dürfen nicht mehr nur symbolischer Natur sein.

