Nach der Befragung von Finanzminister Scholz im Finanzausschuss des Bundestages sieht der FDP-Politiker Toncar weiteren Klärungsbedarf im Hinblick auf die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Die bisher bekannten Probleme seien vermutlich "nur die Spitze des Eisbergs", sagte er im Dlf. Kritik kommt auch von anderen Parteien.

Toncar sagte im Deutschlandfunk, zentrale Frage sei, ob Vorgaben des Finanzministeriums an die FIU dazu geführt hätten, dass Geldwäsche-Verdachtsfälle nicht weitergeführt wurden. Der finanzpolitische Sprecher der FDP machte Scholz politisch für die seiner Ansicht nach massiven Probleme der Behörde verantwortlich. So warf er dem SPD-Kanzlerkandidaten vor, dass dieser in seiner Rolle als Finanzminister den Leiter der FIU bis zur Befragung im Ausschuss noch nie persönlich getroffen hatte. Das zeige, dass sich Scholz nicht ausreichend um das Problem gekümmert habe. Wörtlich sagte Toncar zu den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft: "Ich fürchte, da kennen wir allenfalls die Spitze des Eisbergs."



Kritik an Scholz kam auch von Vertretern der Union sowie von den Grünen, den Linken und der AfD. Der CDU-Vorsitzende und Unionskanzlerkandidat Laschet sagte, Scholz habe nach wie vor nicht die Dimension aufgeklärt, die man aufklären müsse. Die Grünen-Obfrau im Finanzausschuss, Paus, erklärte, statt zur Aufklärung und Fehleranalyse beizutragen, habe Scholz die Ausschusssitzung für seine Selbstdarstellung genutzt. Der AfD-Politiker Gottschalk meinte, Scholz sei seiner Aufgabe nicht gewachsen.



Bundesfinanzminister Scholz hatte gestern im Finanzausschuss Vorwürfe gegen die FIU zurückgewiesen. Die Osnabrücker Staatsanwaltschaft wirft FIU-Mitarbeitern vor, Hinweise auf Geldwäsche nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben zu haben. In diesem Zusammenhang ließ sie Durchsuchungen im Finanz- und im Justizministerium durchführen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.