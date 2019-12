Bei Razzien in mehr als 30 Ländern ist den Ermittlern nach Angaben von Europol ein Schlag gegen die Geldwäsche-Kriminalität gelungen.

In den USA, in Australien und in mehreren europäischen Staaten seien von September bis November 228 Verdächtige festgenommen worden, teilte die Behörde in Den Haag mit. Insgesamt habe man im Zuge der Ermittlungen mehr als tausend Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verluste in Höhe von knapp 13 Millionen Euro seien verhindert worden.



Europol warnte, dass Geldwäscher mit etlichen Tricks versuchten, unbescholtene Personen dazu zu bringen, persönliche Konten für die Weiterüberweisung von Geld aus kriminellen Quellen zu gewinnen - dazu gehörten auch Dating-Plattformen und soziale Medien.