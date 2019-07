Die Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland sind im letzten Jahr um fast ein Drittel gestiegen.

Wie die vom Bundeskriminalamt gegründete "Financial Intelligence Unit" mitteilte, gingen mehr als 77.000 Meldungen ein. Fast 60 Prozent der Fälle seien als begründet an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden, teilte der Chef der Sondereinheit, Schulte, in Köln mit. Er führte den Anstieg darauf zurück, dass immer mehr Unternehmen und Behörden sensibler geworden seien und dubiose Fälle von Geldwäsche meldeten. Außerdem sei das Verfahren vereinfacht worden.