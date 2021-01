Der frühere Vatikanbank-Präsident Caloia und sein Rechtsberater Liuzzo sind von einem Gericht im Vatikan wegen Geldwäsche und Unterschlagung verurteilt worden.

Beide müssen für jeweils acht Jahre und elf Monate ins Gefängnis. Außerdem sprach das Gericht Geldstrafen von je 12.500 Euro aus. Ein in die Geschäfte verwickelter Sohn des Rechtsberaters wurde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt. In dem Strafprozess ging es um Immobilienverkäufe in den Jahren zwischen 2002 und 2007, durch die der Vatikanbank Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstand. Caloia und die beiden Mitangeklagten sollen sich damals bereichert haben. Sie kündigten Berufung an.



Laut Vatikanangaben handelte es sich um das erste Urteil auf der Grundlage neuer, Ende 2018 eingeführter Normen zum Kampf gegen Geldwäsche und Korruption nach internationalen Standards.

