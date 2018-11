Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt haben Geschäftsräume der Deutschen Bank durchsucht.

Grund seien Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Deutsche Bank erklärte, sie arbeite vollumfänglich mit den Behörden zusammen. Die Durchsuchungen stehen in Zusammenhang mit Recherchen internationaler Medien zu Steuer- und Geldwäschedelikten, den so genannten Panama Papers. Die Deutsche Bank soll Kunden bei der Gründung von Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen behilflich gewesen sein. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wurden dabei Gelder, die aus Straftaten stammen, auf Konten der Deutschen Bank transferiert.