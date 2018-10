Die Ermittlungen gegen die Danske Bank wegen Geldwäsche-Verdachts weiten sich aus.

Wie das Geld-Institut in Kopenhagen mitteilte, hat nun auch das Justizministerium der USA strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet und Auskünfte angefordert. Die Bank werde mit den Behörden kooperieren, hieß es. Wegen der Vorwürfe ermitteln die Behörden in Dänemark, Estland und Großbritannien bereits seit August. Eine interne Untersuchung der Danske Bank hatte ergeben, dass der größte Teil des zwischen 2007 und 2015 über die Niederlassung in Estland geflossenen Geldes in Höhe von 200 Milliarden Euro verdächtig gewesen sei.