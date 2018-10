In Peru kommt Oppositionsführerin Keiko Fujimori in Untersuchungshaft.

Ein Gericht entschied, Geldwäschevorwürfe gegen die 43-Jährige müssten geprüft werden. Es gebe ausreichenden Grund anzunehmen, dass Fujimori ein kriminelles Netzwerk innerhalb ihrer Partei geleitet habe. Ziel sei es gewesen, die Herkunft von Geldern zu verschleiern, die sie im Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2011 vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten habe. Das Unternehmen war an mehreren Staatsaufträgen in Peru beteiligt und steht im Zentrum von Korruptionsskandalen in gleich mehreren Staaten Lateinamerikas.



Die Tochter von Ex-Präsident Alberto Fujimori ist Vorsitzende der rechtsgerichteten Partei Fuerza Popular. Gegen sie wird seit Monaten ermittelt. 2011 war sie in der Stichwahl knapp ihrer Herausforderin Humala unterlegen.