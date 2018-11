Wegen des Vorwurfs der Geldwäsche ist die peruanische Oppositionsführerin Fujimori erneut festgenommen worden.

Ein Gericht verhängte drei Jahre Untersuchungshaft gegen die 43-Jährige und begründete dies mit einer hohen Fluchtgefahr. Die Politikerin saß bereits Mitte Oktober eine Woche in Untersuchungshaft. Ihr wird vorgeworfen, die Herkunft von Geldern verschleiert zu haben, die sie im Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2011 vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhielt. Das Unternehmen war an mehreren Staatsaufträgen in Peru beteiligt.



Die Tochter von Ex-Präsident Alberto Fujimori ist Vorsitzende der rechtsgerichteten Partei Fuerza Popular. 2011 war sie in der Stichwahl knapp ihrem Herausforderer Humala unterlegen.