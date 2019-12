Gelebte Vielfalt Familienmodelle heute

Patchwork, Regenbogen oder alleinerziehend – längst gehört eine Vielfalt an Familienmodellen zum Lebensalltag. Doch viele verstehen unter dem Begriff Familie weiterhin das Gefüge aus Vater, Mutter, Kind. Wie akzeptiert also sind alternative Familienformen in unserer Gesellschaft?

Eine Sendung von Tereza Bora und Daniela Wiesler (Moderation)