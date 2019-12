Die ehemalige Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sieht sich für die Datenlöschung von ihrem früheren Dienst-Mobiltelefon nicht verantwortlich.

Dem Magazin "Der Spiegel" sagte sie, sie habe ihre beiden Geräte an das Ministerium zurückgegeben und keine Kenntnis von der Datenlöschung gehabt. Fragen dazu müssten an das Ministerium gerichtet werden.



Ein Untersuchungsausschuss prüft derzeit Aufträge des Verteidigungsministeriums, die unter von der Leyens Führung an externe Beratungsfirmen gingen. Das Mobiltelefon der heutigen EU-Kommissionspräsidentin sollte als Beweismittel dienen.



Von der Leyens Nachfolgerin Kramp-Karrenbauer hat inzwischen einen Bericht in Auftrag gegeben, der unter anderem den Grund und den Zeitpunkt der Datenlöschung klären soll. Er soll Anfang Januar fertig sein und dann dem Untersuchungsausschuss übergeben werden.