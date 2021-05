Als Reaktion auf eine antisemitische Demonstration in Gelsenkirchen haben rund 300 Menschen vor der Synagoge ihre Solidarität mit der Gemeinde bekundet.

Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Neuwald-Tasbach, sagte, man sei überwältigt von den Zusprüchen. In Solingen versammelten sich rund 70 Personen, um ein Zeichen gegen Hass und Antisemitismus zu setzen. Dort war vor dem Rathaus eine israelische Flagge vom Fahnenmast gerissen und verbrannt worden. Der Staatsschutz ermittelt. Während der heutigen Veranstaltung wurde eine neue Fahne gehisst. Die Bundesregierung verurteilte die jüngsten antisemitischen Übergriffe scharf. Kanzlerin Merkel ließ über ihren Sprecher erklären, antisemitische Kundgebungen werde unsere Demokratie nicht dulden. Für morgen sind in mehreren Städten pro-palästinensische Demonstrationen geplant. Die Stadt Frankfurt am Main verbot eine angemeldete Veranstaltung. Angesichts der Lage im Gaza-Konflikt war es in den vergangenen Tagen mancherorts zu Protesten mit antisemitischen Sprechchören gekommen. In Bonn wurden Steine auf die Synagoge geworfen.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.