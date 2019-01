Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat bestätigt, dass der Tunesier Sami A. nicht nach Deutschland zurückgeholt werden muss.

Das Gericht blieb auch in einer mündlichen Verhandlung bei seiner Einschätzung, dass Sami A. in Tunesien keine Folter drohe. Dies hätten die dortigen Behörden glaubwürdig zugesichert. Die Anwältinnen des als islamistischer Gefährder eingestuften Mannes erwägen nun nach eigenen Angaben, in die nächste Instanz zu gehen. Sie sehen weiterhin eine Foltergefahr.



Die Stadt Bochum hatte den 42-Jährigen im Juli nach Tunesien abgeschoben, obwohl das Gericht dies kurz zuvor unter Verweis auf eine Foltergefahr untersagt hatte.