Nach den antisemitischen Sprechchören nahe der Synagoge in Gelsenkirchen will die Polizei ihre Ermittlungen fortsetzen.

Beim Staatsschutz sei eine Ermittlungskommission eingerichtet worden, hieß es. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul erhöhte den Druck auf die Ermittler. Man werde die Täter "mit aller Konsequenz" verfolgen, sagte er. In einem per Twitter verbreiteten Video des Zentralrats der Juden sind Sprechchöre mit antisemitischen Inhalten zu hören. Zu sehen sind Menschen unter anderem mit palästinensischer, türkischer und tunesischer Flagge. Dieses Video werde ausgewertet, erklärte die Polizei. Man fertigte unter anderem Strafanzeigen wegen Volksverhetzung an. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird der Einsatz zudem intern geprüft. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei von einer anti-israelischen Demo berichtet. Auf dem verbreitete Video ist ferner zu sehen, dass Beamte trotz der antijüdischen Parolen nicht eingriffen.



Gestern war ein erster Tatverdächtiger identifiziert worden. Es soll sich demnach um einen 26-jährigen Deutsch-Libanesen aus Gelsenkirchen handelnt. Die Polizei sprach von etwa 180 Teilnehmern, die sich unangemeldet versammelt hatten. Es seien zunächst nicht genug Beamte vor Ort gewesen, um gleichzeitig die Synagoge zu schützen und Tatverdächtige aus der Menge zu ziehen. Als weitere Beamte eingetroffen seien, habe sich der Demonstrationszug bereits wieder aufgelöst, führte die Polizei aus.



Die Initiative gegen Antisemitismus Gelsenkirchen rief für 17 Uhr zu einer Solidaritätskundgebung vor der Synagoge auf.

