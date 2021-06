Bei der erstmaligen Auktion für gemeinsame europäische Anleihen hat die EU 20 Milliarden Euro eingenommen.

Nach Angaben der Kommission in Brüssel überstieg die Nachfrage das Angebot um das Siebenfache. Für die neuartigen Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren sollen alle Mitgliedsstaaten geradestehen. Sie sind der erste Schritt zur Finanzierung des Corona-Hilfsfonds, mit dem wirtschaftliche Folgen der Pandemie abgemildert werden sollen. Bis zum Jahresende will die EU weitere 80 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.