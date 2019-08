Frankfurt (Oder) und die polnische Stadt Slubice wollen im Jahr 2029 gemeinsam Kulturhauptstadt Europas werden.

Die beiden Städte seien Leuchttürme, deshalb sei es sinnvoll sich zu bewerben, sagte Oberbürgermeister Wilke am Rande eines Treffens mit Außenminister Maas und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (beide SPD). Man erhoffe sich Unterstützung von Bund und Land, sagte Wilke. Maas und Woidke signalisierten ihre Bereitschaft für das Projekt. Dieses Jahr teilen sich die Städte Plovdiv in Bulgarien und Matera in Italien den Titel.