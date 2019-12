Die Nato-Mitgliedsländer wollen trotz Unstimmigkeiten in Bezug auf die Zukunft der Allianz bei ihrem Treffen in London eine gemeinsame Erklärung verabschieden.

Der Deutschen Presse-Agentur liegt ein Entwurf vor. Demnach wird zum ersten Mal in einem offiziellen Dokument der Nato China als mögliche neue Bedrohung erwähnt. Die Erklärung beinhalte auch die von der Bundesregierung ins Gespräch gebrachte Initiative für mehr Absprache und Verständigung unter den Nato-Partnern. Hintergrund sind Klagen über ein schwindendes Engagement der USA und die unabgestimmte Offensive der Türkei in Nordsyrien. Frankreichs Präsident Macron hatte die Nato deshalb als hirntot bezeichnet.



Der russische Präsident Putin bot der Nato angesichts globaler Gefahren wie dem Terrorismus eine Zusammenarbeit an. Die Staats-und Regierungschefs der Nato-Länder feiern in London das 70-jährige Bestehen des Bündnisses.