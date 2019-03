Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der USA haben Russland und die Regierung Assad zu ernsthaften Verhandlungen über ein Ende des Syrien-Kriegs aufgefordert.

In einer gemeinsamen Erklärung zum 8. Jahrestag des Syrien-Konflikts heißt es, die militärische Lösung, die das Regime mit Unterstützung Russlands und des Iran herbeizuführen hoffe, werde keinen Frieden bringen. Die einzige Möglichkeit, die Gewalt und die wirtschaftliche Not zu beenden, sei eine Verhandlungslösung. Hilfen zum Wiederaufbau werde man erst in Betracht ziehen, wenn sich ein glaubhafter, substantieller und echter politischer Prozess unwiderruflich auf dem Weg befinde.



Mittlerweile sind in dem Konflikt nach UNO-Schätzungen mehr als 400.000 Menschen getötet worden.