Deutschland und China planen, beim Klima- und Umweltschutz enger zusammenarbeiten.

Der chinesische Umweltminister Huang und Bundesumweltministerin Schulze unterzeichneten hierfür eine gemeinsame Erklärung, teilte ihr Ministerium in Berlin mit. Im Mittelpunkt eines Gespräches der beiden Politiker habe gestanden, wie die chinesische Regierung ihr Ziel erreichen könne, vor 2060 kohlenstoffneutral zu werden. Schulze habe ihrem chinesischen Amtskollegen angeboten, vor allem in den Bereichen Emissionshandel, Kohleausstieg und Strukturwandel noch enger zusammenzuarbeiten.



Man müsse nun alles dafür tun, dass die Treibhausgas-Emissionen weltweit schneller sinkten als bisher geplant, erklärte Schulze. Dafür benötige man neben den großen Industrieländern vor allem auch China. Das Gespräch habe auch zur Vorbereitung der Deutsch-Chinesischen Regierungskonsultationen am Mittwoch stattgefunden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.