Die G7-Staaten haben Russland aufgefordert, den Oppositionspolitiker Nawalny umgehend freizulassen.

Man verurteile die politisch motivierte Festnahme und Inhaftierung Nawalnys, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister von Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, den USA sowie des EU-Außenbeauftragten. Russland müsse sich an internationale Verpflichtungen halten und die Menschenrechte achten. Des Weiteren sei man zutiefst beunruhigt darüber, dass tausende Menschen inhaftiert worden seien, die friedlich für die Freilassung Nawalnys demonstriert hätten.



Die EU will in der kommenden Woche entscheiden, ob sie wegen der Inhaftierung des Kremlkritikers weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Nawalnys Unterstützer haben neue Proteste angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.