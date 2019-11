Mehr als 11.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 153 Ländern sprechen sich in einer gemeinsamen Erklärung für einen stärkeren Einsatz gegen den Klimawandel und seine Folgen aus.

Sie warnen vor einem weltweiten "Climate Emergency", einem Klima-Notfall. Wenn sich das menschliche Verhalten nicht grundlegend und anhaltend verändere, sei "unsägliches menschliches Leid" nicht mehr zu verhindern. Einer der Unterzeichner von der Universität Sydney, Thomas Newsome, erklärte, Wissenschaftler hätten eine moralische Pflicht, die Menschheit vor jeglicher katastrophaler Bedrohung zu warnen.

Schritte gegen Klimawandel gefordert

Die Forschenden fordern in ihrem Beitrag im Fachjournal BioScience unter anderem den Umstieg auf erneuerbare Energien, einen besseren Schutz von Wäldern und Mooren, die Umstellung auf mehr pflanzliche Nahrung und weniger tierische Produkte, eine nachhaltige Veränderung der Weltwirtschaft und die Eindämmung des Bevölkerungswachstums.



Vor zwei Jahren hatten an der neuen Erklärung beteiligte Forschende bereits einen ähnlichen Aufruf formuliert. Mehr als 15.000 unterschrieben damals eine "Warnung an die Menschheit" mit der Aufforderung zu konsequenterem Umweltschutz.